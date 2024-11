Kiev, russi hanno accumulato missili per attacchi massicci

agenzia

Bombe immagazzinate in aeroporti strategici

ROMA, 11 NOV – Secondo il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione, le truppe russe hanno immagazzinato missili negli aeroporti per praparare attacchi massicci sull’Ucraina. Lo afferma Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza dell’Ucraina su Telegram, ripreso da Ukrainska Pravda. “I russi sono pronti per attacchi massicci. Ci sono abbastanza missili, vengono accumulati negli aeroporti strategici dell’aviazione e continuano ad accumularsi. Anche l’aviazione è pronta”, ha affermato.

