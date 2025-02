Kiev, sale il bilancio del raid russo a Poltava, 12 morti

agenzia

Una donna uccisa nella notte a Kherson, abbattuti 40 droni

ROMA, 02 FEB – Il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico lanciato ieri dalle forze russe su Poltava è salito a 12 morti, tra cui due bambini. Lo riferisce Ukrinform citando il Servizio di emergenza statale (Ses). In totale, 17 persone sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini di tre mesi, due anni, otto anni e dodici anni; 22 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori. Psicologi del Ses e della polizia nazionale hanno assistito 194 persone, tra cui 11 bambini. “Un condominio è stato distrutto dal primo al quinto ed è scoppiato un incendio. Sono stati danneggiati anche edifici e 12 auto nelle vicinanze. Le operazioni di soccorso proseguono”, ha riferito il Ses. La scorsa notte una donna di 72 anni è morta per un colpo d’artiglieria russo che ha colpito il palazzo residenziale dove viveva nel quartiere di Dniprovsky, a Kherson, nel sud dell’Ucraina, dove c’è stato anche un ferito. Nella stessa regione, ieri una persona è morta nel villaggio di Antonivka, per l’attacco di un drone russo. Durante la scorsa notte, le forze di difesa ucraine hanno abbattuto 40 droni d’attacco russi Shahed di fabbricazione iraniana e di altro tipo su un totale di 55 lanciati contro il territorio ucraino, mentre altri 13, definiti ‘droni esca’ fatti per confondere la contraerea, sono caduti in zone aperte.

