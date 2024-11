Kiev, truppe russe a Kupiansk ma le abbiamo respinte

agenzia

E' la prima volta dopo il ritiro russo da settembre 2022

ROMA, 14 NOV – Un gruppo d’assalto russo è riuscito brevemente a penetrare nella periferia della città di Kupiansk, nel nord est dell’Ucraina, per la prima volta da quando le forze di Mosca sono fuggite nel settembre 2022. Lo stato maggiore ucraino, come riporta Sky News, ha dichiarato che le forze russe, tra cui soldati travestiti da truppe ucraine, hanno attaccato ieri in quattro ondate ma sono state respinte dalla città, un importante snodo ferroviario. “Sono entrati parzialmente nei sobborghi ma sono stati distrutti dalle nostre truppe”, ha affermato il capo dell’amministrazione militare della città.

