Kim è a Pechino accompagnato dalla figlia Ju-ae

agenzia

La sua presenza rafforza le ipotesi che possa succedere al padre

PECHINO, 02 SET – Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato nel pomeriggio alla Stazione di Pechino a bordo del suo treno speciale insieme alla figlia Ju-ae, rafforzando le ipotesi che possa succedere al padre. Kim, riferisce un dispaccio la Kcna, è stato accolto da alti funzionari cinesi, quali Cai Qi, membro del comitato centrale del Partito comunista cinese, il ministro degli Esteri Wang Yi e il sindaco di Pechino Yin Yong. Il leader “ha incontrato i funzionari cinesi in un’atmosfera calorosa” e “ha espresso gratitudine al compagno Xi Jinping, al partito, al governo e al popolo cinese per la loro ospitalità entusiasta e cordiale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA