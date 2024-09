Kintara Therapeutics ricorda agli azionisti di votare entro giovedì per consentire il completamento della Fusione proposta con TuHURA Biosciences

agenzia

SAN DIEGO, 19 settembre 2024 /PRNewswire/ — Kintara Therapeutics, Inc. (Nasdaq: KTRA) (“Kintara”), una società biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie contro i tumori solidi, ricorda agli azionisti di votare alla prossima assemblea straordinaria degli azionisti che si terrà il 20 settembre 2024 per consentire il completamento della sua proposta di fusione (la “Fusione”) con TuHURA Biosciences, Inc. (“TuHURA”).

Kintara incoraggia gli azionisti a votare entro le 23:59 ET di giovedì 19 settembre 2024, per ottenere l’approvazione degli azionisti sulle proposte e consentire così il completamento della Fusione proposta.

La nostra tabulazione preliminare indica che la soglia di voto non è stata raggiunta per le proposte 3 e 5. La Fusione proposta non può procedere a meno che i titolari della maggioranza del potere di voto delle azioni in circolazione di Kintara al 14 agosto 2024 non votino A FAVORE delle proposte 3 e 5 (come descritto di seguito).

I principali servizi di consulenza per le deleghe, Institutional Shareholder Services e Glass Lewis, hanno entrambi raccomandato agli azionisti di votare “A FAVORE” delle proposte 3 e 5.

Robert E. Hoffman, amministratore delegato di Kintara, ha dichiarato: “Il vostro voto è fondamentale per il nostro futuro e per la nostra missione di lotta ai tumori solidi. Grazie alla fusione con TuHURA crediamo di poter unire le nostre risorse e tecnologie oncologiche per superare la resistenza ai trattamenti e accelerare la nostra pipeline, sostenuta da un finanziamento di 31 milioni di dollari. Se la Fusione proposta non verrà completata, il futuro di Kintara sarà incerto”.

La proposta 3 richiede l’approvazione degli azionisti per un emendamento allo statuto di Kintara, come modificato, per aumentare il numero di azioni autorizzate di Kintara, da attuarsi nel momento e nella data stabiliti dal consiglio di amministrazione di Kintara a sua esclusiva discrezione.

La proposta 5 richiede l’approvazione degli azionisti per la reincorporazione di Kintara dallo Stato del Nevada allo Stato del Delaware e il piano di conversione allegato alla dichiarazione di delega definitiva e al prospetto finale di Kintara depositati presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) il 19 agosto 2024 come Allegato D, incluso il certificato di costituzione di Kintara post-reincorporazione nel Delaware allegato come Allegato G.

Come votare

Gli azionisti dovranno votare entro le 23:59 ET del 19 settembre 2024. Anche se non si possiedono più azioni Kintara, si ha diritto al voto se si era titolare di azioni Kintara al 14 agosto 2024. Se si è già votato e non si desidera modificare il voto, non è richiesta alcuna azione.

Per ulteriori informazioni consultare la dichiarazione di delega definitiva e il prospetto finale depositati da Kintara presso la SEC il 19 agosto 2024.

Informazioni su TuHURA Biosciences, Inc.TuHURA Biosciences, Inc. è un’azienda di immuno-oncologia allo stadio di registrazione di fase 3 che sviluppa tecnologie innovative per superare la resistenza all’immunoterapia contro il cancro. Il principale prodotto candidato di TuHURA, IFx-2.0, è progettato per superare la resistenza primaria agli inibitori dei checkpoint. TuHURA si sta preparando ad avviare uno studio di registrazione di fase 3 randomizzato, controllato con placebo, pianificato per IFx-2.0 somministrato come terapia aggiuntiva a Keytruda® (pembrolizumab) nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule di Merkel avanzato o metastatico.

Inoltre TuHURA sta sfruttando la sua tecnologia del recettore Delta per sviluppare nuovi coniugati farmaco-anticorpo bifunzionali (ADC) che prendono di mira le cellule mieloidi soppressorie per inibirne gli effetti immunosoppressori sul microambiente tumorale, così da prevenire l’esaurimento delle cellule T e la resistenza acquisita agli inibitori dei checkpoint e alle terapie cellulari.

Per maggiori informazioni visitare tuhurabio.com e connettersi con TuHURA su Facebook, X e LinkedIn.

INFORMAZIONI SU KINTARA THERAPEUTICS, INC. Con sede a San Diego, in California, Kintara è impegnata nello sviluppo di nuove terapie contro il cancro per pazienti con esigenze mediche insoddisfatte. Kintara sta sviluppando terapie per esigenze mediche chiaramente insoddisfatte con programmi di sviluppo a rischio ridotto. Il programma principale di Kintara è la terapia REM-001 per il carcinoma mammario metastatico cutaneo (CMBC).

Kintara dispone di una piattaforma proprietaria di terapia fotodinamica in fase avanzata che si rivela promettente come trattamento per tumori cutanei o viscerali localizzati, nonché per altre potenziali indicazioni. La terapia REM-001, che consiste della sorgente di luce laser, del dispositivo di erogazione della luce stessa e del farmaco REM-001, è stata già studiata in quattro sperimentazioni cliniche di fase 2/3 su pazienti con CMBC in precedenza sottoposti a chemioterapia e/o radioterapia senza successo. Nel CMBC, REM-001 ha finora un’efficacia clinica pari all’80% di risposte complete delle lesioni CMBC valutabili e un solido database di sicurezza consistente di circa 1.100 pazienti in molteplici indicazioni.

Kintara Therapeutics, Inc. ha sede a San Diego, California. Per maggiori informazioni visitare www.kintara.com o seguirci su X a @Kintara_Thera,su Facebook e su LinkedIn.

Nessuna offerta o sollecitazioneLa presente comunicazione non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o una sollecitazione di delega, consenso, autorizzazione, voto o approvazione, né vi sarà alcuna vendita di titoli in alcun paese in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale paese.

Nessuna offerta di titoli potrà essere effettuata se non per mezzo di un prospetto conforme ai requisiti della Sezione 10 del Securities Act statunitense del 1933, come modificato (il “Securities Act”).

Ulteriori informazioni sulla Fusione proposta e dove trovarleLa presente comunicazione non costituisce un’offerta di acquisto o vendita né la sollecitazione di un’offerta di acquisto o vendita di titoli né una sollecitazione di voto o approvazione. La presente comunicazione riguarda la proposta di fusione tra Kintara e TuHURA. In relazione alla Fusione proposta, Kintara ha depositato presso la SEC la documentazione pertinente – una dichiarazione di registrazione sul modulo S-4 contenente una dichiarazione di delega definitiva e un prospetto finale di Kintara (la “dichiarazione di delega/prospetto”). La presente dichiarazione di registrazione è stata dichiarata efficace il 13 agosto 2024 e Kintara ha depositato o potrebbe depositare presso la SEC altri documenti riguardanti la Fusione proposta. Il presente comunicato stampa non sostituisce la Dichiarazione di registrazione né qualsiasi altro documento che Kintara ha depositato o potrebbe depositare presso la SEC in relazione alla proposta di fusione. Non verrà effettuata alcuna offerta di titoli se non mediante un prospetto conforme ai requisiti della Sezione 10 del Securities Act. GLI INVESTITORI E I TITOLARI DI TITOLI SONO INVITATI A LEGGERE ATTENTAMENTE E NELLA LORO INTEREZZA LA DICHIARAZIONE DI REGISTRAZIONE, LA DICHIARAZIONE DI DELEGA DEFINITIVA/PROSPETTO E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO PERTINENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEC, NONCHÉ EVENTUALI EMENDAMENTI O INTEGRAZIONI A TALI DOCUMENTI, QUANDO SARANNO DISPONIBILI, PERCHÉ CONTENGONO E CONTERRANNO INFORMAZIONI IMPORTANTI SU KINTARA, TUHURA, LA FUSIONE PROPOSTA E QUESTIONI CORRELATE CHE GLI AZIONISTI DOVREBBERO CONSIDERARE PRIMA DI PRENDERE QUALSIASI DECISIONE RIGUARDO ALLA FUSIONE PROPOSTA. Agli azionisti di Kintara sono stati inviati una dichiarazione di delega/prospetto definitivo. Gli investitori e i detentori di titoli potranno ottenere gratuitamente la dichiarazione di delega/il prospetto e gli altri documenti depositati da Kintara presso la SEC (quando disponibili) dal sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Inoltre, investitori e azionisti devono tenere presente che Kintara comunica con gli investitori e il pubblico tramite il suo sito web (www.kintara.com), il sito web dedicato alle relazioni con gli investitori (https://www.kintara.com/investors), dove chiunque potrà ottenere copie gratuite della dichiarazione di delega/prospetto definitivo e di altri documenti depositati da Kintara presso la SEC; gli azionisti sono invitati a leggere la dichiarazione di delega/prospetto definitivo e gli altri documenti pertinenti (quando saranno disponibili) prima di prendere qualsiasi decisione di voto o di investimento in merito alla Fusione proposta.

Partecipanti alla sollecitazioneKintara, TuHURA e i rispettivi direttori e dirigenti e altri membri del management, i dipendenti e alcuni dei rispettivi azionisti significativi possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di Kintara in relazione alla proposta di fusione. Le informazioni sui direttori e dirigenti di Kintara sono disponibili nella dichiarazione di delega di Kintara, depositata presso la SEC il 17 maggio 2024 per l’assemblea annuale degli azionisti del 2024, nella relazione annuale di Kintara sul modulo 10-K per l’anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2023, depositata presso la SEC il 18 settembre 2023, e nella dichiarazione di delega/prospetto definitivo. Le informazioni relative alle persone che, ai sensi delle norme della SEC, possono essere considerate partecipanti alla sollecitazione di deleghe e una descrizione dei loro interessi diretti e indiretti, per detenzione di titoli o altro, sono state e saranno contenute nella dichiarazione di delega/prospetto definitivo e in altri documenti pertinenti da depositare presso la SEC in merito alla proposta di fusione quando saranno disponibili. Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la dichiarazione di delega/prospetto definitivo non appena disponibile prima di prendere qualsiasi decisione di voto o di investimento. È possibile ottenere copie gratuite di questi documenti dalla SEC e da Kintara come indicato sopra.

DICHIRAZIONE PREVISIONALIIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali basate sulle attuali aspettative di Kintara e TuHURA. La presente comunicazione contiene “dichiarazioni previsionali” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali sono identificate da termini quali “credere”, “potrebbe”, “sarà”, “stimare”, “continuare”, “prevedere”, “intendere”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “vorrebbe”, “progettare”, “pianificare”, “aspettarsi”, “obiettivo”, “cercare”, “futuro”, “probabilmente” o la negazione o il plurale di queste parole o espressioni simili. Esempi di tali dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni esplicite o implicite riguardanti le aspettative, le speranze, le convinzioni, le intenzioni o le strategie del gruppo dirigente di Kintara o TuHURA riguardanti il futuro, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni riguardanti: la Fusione proposta e gli effetti attesi, i benefici o le opportunità percepiti e le relative tempistiche, le aspettative relative alle sperimentazioni cliniche e ai programmi di ricerca e sviluppo, in particolare per quanto riguarda i nuovi ADC bifunzionali candidati al prodotto IFx-Hu2.0 di TuHURA, e tutti gli sviluppi o risultati ad essi correlati; le tempistiche previste per i risultati di tali studi e sperimentazioni; le aspettative relative all’utilizzo delle risorse di capitale, compresi i proventi netti del finanziamento concluso in relazione alla firma dell’accordo definitivo, e il periodo di tempo in cui le risorse di capitale della società combinata saranno sufficienti a finanziare le sue operazioni previste; e le negoziazioni previste delle azioni della società combinata sul Nasdaq Capital Market. Queste dichiarazioni sono solo previsioni. Kintara e TuHURA hanno basato queste dichiarazioni previsionali in gran parte sulle loro aspettative e proiezioni attuali circa eventi futuri, nonché sulle convinzioni e ipotesi del management. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali implicano fattori o circostanze che sono al di fuori del controllo di Kintara e TuHURA, e i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli dichiarati o impliciti nelle dichiarazioni previsionali a causa di una serie di fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) il rischio che le condizioni per la chiusura o il perfezionamento della Fusione proposta non siano soddisfatte, incluso il mancato ottenimento dell’approvazione degli azionisti di Kintara per la Fusione proposta; (ii) incertezze circa i tempi di perfezionamento della Fusione proposta e la capacità di Kintara e TuHURA di perfezionare le operazioni contemplate dalla Fusione proposta; (iii) rischi relativi alla capacità di Kintara e TuHURA di stimare correttamente le rispettive spese operative e le spese associate alla Fusione proposta, ove applicabile, nonché incertezze circa l’impatto che qualsiasi ritardo nella chiusura avrebbe sulle risorse di cassa previste della società risultante dalla fusione al momento della chiusura e altri eventi, spese e costi imprevisti che potrebbero ridurre le risorse di cassa della società risultante dalla fusione; (iv) il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza o condizione che potrebbe dare origine alla risoluzione della Fusione proposta da parte di Kintara o TuHURA; (v) l’effetto dell’annuncio o della pendenza della Fusione proposta sui rapporti commerciali, sui risultati operativi e sugli affari in generale di Kintara o TuHURA; (vi) i costi relativi alla Fusione proposta; (vii) l’esito di eventuali procedimenti legali che potrebbero essere avviati contro Kintara, TuHURA o uno qualsiasi dei rispettivi direttori o funzionari in relazione all’accordo di fusione o alle operazioni contemplate dallo stesso; (vii) la capacità di Kintara o TuHURA di proteggere i rispettivi diritti di proprietà intellettuale; (viii) le risposte della concorrenza alla Fusione proposta; (ix) i costi, gli oneri o le spese imprevisti derivanti dalla Fusione proposta; (x) se l’attività combinata di TuHURA e Kintara avrà successo; (xi) gli sviluppi legislativi, normativi, politici ed economici; e (xii) rischi aggiuntivi descritti nella sezione “Fattori di rischio” della relazione annuale di Kintara sul modulo 10-K per l’anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2023 e nella dichiarazione di registrazione sul modulo S-4 relativa alla Fusione proposta depositata presso la SEC. Ulteriori ipotesi, rischi e incertezze sono descritti in dettaglio nelle dichiarazioni di registrazione, nei rapporti e in altri documenti depositati da Kintara presso la SEC, disponibili sul sito web di Kintara e all’indirizzo www.sec.gov. Di conseguenza, non bisogna fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali come previsioni di eventi. Né Kintara né TuHURA possono garantire che gli eventi e le circostanze riflessi nelle dichiarazioni previsionali saranno raggiunti o si verificheranno e i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali contenute nella presente comunicazione si riferiscono esclusivamente agli eventi avvenuti alla data in cui tali dichiarazioni vengono rilasciate. Salvo quanto richiesto dalla legge o dai regolamenti applicabili, Kintara e TuHURA non si assumono alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale per riflettere eventi o circostanze successivi alla data in cui la dichiarazione viene rilasciata o per riflettere il verificarsi di eventi imprevisti. Gli investitori non devono dare per scontato che la mancanza di aggiornamento di una “dichiarazione previsionale” precedentemente emessa costituisca una conferma di tale dichiarazione.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI INVESTITORI Robert E. HoffmanKintara Therapeuticsrhoffman@kintara.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1231728/Kintara_Therapeutics_Logo.jpg