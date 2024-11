KITKAT È LO SNACK DI CIOCCOLATO UFFICIALE DELLA F1®

agenzia

VEVEY, Svizzera, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ — Nestlé e la Formula 1® (F1®) sono entusiasti di annunciare una partnership storica, che rende KitKat il break ufficiale della competizione di motori più famosa al mondo. Questa collaborazione pluriennale rappresenta la più grande partnership globale sia per Nestlé sia per KitKat, uno dei brand di snack al cioccolato più amati dai consumatori.

Il Break nello sport più veloce al mondo

KitKat porta il suo celebre slogan “Have a Break, Have a KitKat®” nel mondo ad alta velocità della Formula 1, promuovendo l’importanza di concedersi un momento di pausa.

La collaborazione prenderà il via ufficialmente durante la stagione 2025, in occasione del 90° anniversario di KitKat e del 75° della Formula 1. Si estenderà poi a livello globale per tutto il 2026. Gli appassionati della F1 potranno partecipare attivazioni esclusive, vincere premi promozionali e vivere fan zone immersive, con attività on-track ed esperienze interattive in occasione di alcuni Gran Premi, arricchiti da iniziative di branding a bordo pista e contenuti vivaci e divertenti.

Due icone globali insieme per un’esperienza condivisa

Questa partnership unisce due ampie community globali in modo innovativo, combinando l’adrenalina del motorsport con l’inconfondibile senso dell’umorismo di KitKat e la tradizione di condividere una pausa.

“La Formula 1 è un fenomeno globale con una fanbase in rapida crescita e sempre più diversificata, soprattutto tra i più giovani – dichiara Bernard Meunier, Head of Strategic Business Units and Marketing and Sales di Nestlé. – Grazie alla sua presenza globale e ad un calendario fitto di eventi, la F1 offre a KitKat l’opportunità ideale per ricordare a tutti l’importanza di concedersi una pausa. Siamo entusiasti di portare il nostro inconfondibile spirito di leggerezza in questo sport avvincente e di creare esperienze memorabili per i fan di tutto il mondo”.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere al nostro fianco come partner un brand così universalmente riconosciuto e divertente come KitKat. È un marchio amato da tutti e non vediamo l’ora di scoprire le esperienze straordinarie che offrirà ai nostri fan in pista e al nuovo pubblico che avvicinerà al nostro sport.”

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kitkat.com/formula1

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2552635/KitKat.mp4Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2551856/KitKat_Formula_1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2552929/KitKat_Logo.jpg