Knesset respinge scioglimento, governo Netanyahu sopravvive

agenzia

Per 6 mesi vietate altre sfiducie. Patto fra Likud e ortodossi

ROMA, 12 GIU – Il parlamento israeliano (Knesset) ha respinto di misura il disegno di legge dell’opposizione volto a scioglierlo, e che avrebbe potuto portare a elezioni anticipate, salvando così il governo di Benyamin Netanyahu e la sua coalizione di destra. In totale, 61 dei 120 membri della Knesset hanno votato contro e 53 a favore in lettura preliminare del disegno di legge, presentato da tutti i partiti di opposizione. Ora, dopo questo fallimento, l’opposizione dovrà attendere sei mesi, per legge, per tentare nuovamente di sciogliere la Knesset. La maggioranza appariva divisa sulla spinosa questione della coscrizione obbligatoria, cioè dell’iscrizione alle liste per la chiamata al servizio militare, degli ebrei ultraortodossi. Per decenni, questi ultimi hanno goduto di un’esenzione sempre più impopolare nella società israeliana, soprattutto da quando il Paese è in guerra con Hamas (7 ottobre 2023).Ma durante la notte, dopo lunghe trattative, il partito del premier, il Likud, ha raggiunto un accordo con i due partiti espressione degli ultraortodossi (United Torah Judaism e Shas) per una futura definizione della legge sul reclutamento. L’opposizione, che sperava di far cadere il governo, ha radunato i partiti ultraortodossi alleati del primo ministro Benjamin Netanyahu che avevano minacciato di abbandonarlo.

