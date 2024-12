Kosovo: esplosione canale, Kurti, ‘Serbia usa metodi russi’

agenzia

Pristina, 1 dic. (Adnkronos/Afp) – Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha affermato la Serbia di usare “metodi russi”, ripetendo l’accusa secondo cui Belgrado avrebbe “orchestrato” l’attacco ad un canale idrico nel territorio del Kosovo, cosa che le autorità serbe negano.

“La Serbia sta copiando i metodi russi per minacciare il Kosovo e la nostra regione in generale. Nonostante ciò, questo sforzo è destinato al fallimento, perché il Kosovo si basa sui valori democratici occidentali”, ha detto Kurti in una conferenza stampa a Pristina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA