Kosovo: Tajani, ‘Pristina deve rispettare gli impegni che ha preso con l’Europa’

Roma, 24 mag. “Per quanto riguarda la questione Kosovo, ribadisco che Pristina deve rispettare gli impegni che ha preso con l’Europa, soprattutto per quanto riguarda le comunità che vivono nel nord del Kosovo e sono comunità serbe. Quindi vanno rispettati gli impegni presi comunque”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa congiunta tenuta a Trieste con il premier serbo Milos Vucevic nel quadro del Forum Italia Serbia.