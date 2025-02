KuCoin EU presenta una domanda ai sensi del MiCAR in Austria per garantire che le operazioni nel SEE siano conformi

agenzia

VIENNA, 21 febbraio 2025 /PRNewswire/ — KuCoin, una delle principali società per lo scambio di criptovalute al mondo, ha annunciato che KuCoin EU Exchange GmbH è in procinto di presentare domanda per una licenza MiCAR in Austria. Tale domanda sottolinea l’impegno di KuCoin nel soddisfare i più elevati livelli di conformità normativa, consolidando al contempo la propria presenza nella regione UE/SEE.

La licenza MiCAR consentirà a KuCoin EU di servire i propri clienti in tutti i 30 paesi membri dell’UE e del SEE, garantendo un accesso costante a prodotti e servizi crittografici nell’ambito di un solido quadro normativo. Questa iniziativa è in linea con la visione di KuCoin di promuovere trasparenza, fiducia e assunzione di responsabilità nell’amministrazione dei migliori servizi di beni digitali, offrendo agli utenti una piattaforma di scambio sicura e conforme.

KuCoin EU stabilirà la sua sede centrale a Vienna, in Austria, rendendo la città un polo strategico per tutte le attività europee e sta attivamente assumendo talenti per le sue operazioni. La decisione di scegliere l’Austria è stata motivata principalmente dalla tempestiva attuazione delle leggi di accompagnamento del MiCAR, da un contesto normativo stabile e prevedibile e dall’enorme bacino di talenti. KuCoin EU riconosce gli sforzi dell’Austria, ad esempio quelli promossi dalla città di Vienna, nel creare un quadro trasparente, efficiente e di eccellenza per le operazioni delle aziende di criptovalute, salvaguardando al contempo gli interessi degli investitori e promuovendo l’innovazione nel settore finanziario.

Commentando la creazione del polo UE, il CEO di KuCoin BC Wong ha dichiarato: “In qualità di società per lo scambio di criptovalute leader a livello mondiale, poniamo la conformità e l’esperienza utente in cima tra le priorità della nostra missione. Oggi sono orgoglioso di annunciare la fondazione del nostro nuovo polo UE a Vienna e che KuCoin EU intende presentare una domanda ai sensi del MiCAR in Austria. Ciò rappresenta una pietra miliare significativa nel nostro costante impegno nell’attuazione di una strategia globale e conforme. Dopo aver ricevuto la licenza MiCAR, entreremo nel mercato SEE, che riteniamo strategicamente importante. Grazie ai nostri sforzi per garantire la conformità, siamo pronti a servire meglio gli utenti locali con prodotti ed esperienze più convenienti, sicuri e perfettamente localizzati. Restiamo impegnati a promuovere un ecosistema globale di beni digitali trasparente, responsabile e sostenibile”.

Oliver Stauber, ex consulente generale e amministratore delegato di Bitpanda, e Christian Niedermueller, ex CEO di un’altra società europea per lo scambio di beni digitali, entrambi veterani del settore europeo delle criptovalute e dirigenti finanziari esperti con formazione in ambito legale, sono stati nominati amministratori delegati di KuCoin EU Exchange GmbH. Stauber e Niedermueller mettono a disposizione dell’azienda una vasta competenza nella regolamentazione dei mercati finanziari e nella gestione degli scambi di criptovalute, rafforzando la posizione di leadership di KuCoin mentre affronta le complessità delle normative in materia di criptovalute in continua evoluzione in Europa, garantendo al contempo un’attività commerciale di successo e conforme alle normative nell’UE e nel SEE.

“Sono assolutamente entusiasta di intraprendere questo viaggio come CEO di KuCoin EU, dove intendiamo rivoluzionare il panorama delle criptovalute in tutta l’UE e il SEE con prodotti e servizi innovativi. In KuCoin EU, la nostra missione è chiara: creare il principale fornitore europeo di servizi di criptovalute conforme alle normative. Siamo lieti di annunciare che faremo domanda per ottenere la licenza MiCAR in Austria. Dopo aver ricevuto la licenza MiCAR, ci impegniamo a fornire soluzioni crittografiche sicure, conformi e all’avanguardia che ridefiniranno la fiducia e l’innovazione nel panorama fintech dell’UE. Preparatevi a una nuova era nelle criptovalute!”.

– Oliver Stauber, CEO di KuCoin EU

“Dopo aver aumentato le dimensioni di un’altra società europea per lo scambio di criptovalute e aver mosso i primi passi nel settore dei beni digitali per oltre 9 anni, sono molto felice di contribuire a portare KuCoin a un livello superiore in Europa. Il nostro obiettivo è creare un fantastico team locale, avere una configurazione operativa e di prodotto localizzata e sofisticata e rafforzare notevolmente la consapevolezza del marchio negli anni a venire. Essendo io stesso un cliente di KuCoin fin dall’inizio, nel 2017, non potrei essere più orgoglioso di supportare KuCoin in questa fase”.

– Christian Niedermueller, COO di KuCoin EU

Una volta ottenuta la licenza MiCAR, KuCoin EU sarà in una posizione ottimale per fornire servizi agli utenti europei, offrendo accesso a un’ampia gamma di beni digitali e garantendo al contempo la conformità alle normative dell’UE. La visione a lungo termine dell’azienda prevede di contribuire a un’adozione più ampia della tecnologia blockchain e di rafforzare la posizione dell’UE come leader nell’ecosistema globale delle criptovalute.

Mentre KuCoin compie questo passo avanti, la società rimane concentrato sulla promozione dell’innovazione e della fiducia nel settore dei beni digitali, allineando al contempo le sue operazioni ai quadri normativi mondiali.

Informazioni su KuCoin EU

KuCoin EU Exchange GmbH, con sede a Vienna, in Austria, è impegnata a creare un servizio di intermediazione di beni digitali pienamente conforme al quadro normativo del MiCAR. Sfruttando la tecnologia avanzata di KuCoin e coltivando il rispettato marchio KuCoin, KuCoin EU mira a fornire prodotti e servizi crittografici sicuri e innovativi ai propri clienti all’interno dello Spazio economico europeo (SEE).

Attualmente KuCoin EU Exchange GmbH non offre alcun servizio nell’UE/SEE, ma inizierà a operare solo dopo aver ricevuto la licenza appropriata.

Informazioni su KuCoin

Fondata nel 2017, KuCoin è una delle piattaforme tecnologiche pioneristiche e più riconosciute a livello mondiale a supporto delle economie digitali, costruita su solide fondamenta di infrastrutture blockchain all’avanguardia, soluzioni di liquidità e un’esperienza utente eccezionale. Con una base di utenti connessi che supera i 39 milioni in tutto il mondo, KuCoin offre soluzioni complete per beni digitali che spaziano tra portafogli, scambi, gestione patrimoniale, pagamenti, ricerca, iniziative imprenditoriali e bot basati sull’intelligenza artificiale.

KuCoin ha ricevuto riconoscimenti come “Migliori app e società di scambio di criptovalute” da Forbes ed è stata inserita tra le “migliori 50 società unicorno globali” da Hurun nel 2024. Questo riconoscimento riflette il suo impegno nei confronti dei principi incentrati sull’utente e dei valori fondamentali, tra cui integrità, assunzione di responsabilità, collaborazione e una ricerca incessante dell’eccellenza.

KuCoin non è autorizzata nell’UE/SEE e non offre attivamente alcun servizio nell’UE/SEE.

