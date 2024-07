Kuleba a Wang, pronti a negoziati con Mosca se c’è buona fede

agenzia

'Ma non vediamo una tale preparazione da parte russa'

PECHINO, 24 LUG – L’Ucraina “è pronta per i colloqui con la Russia in una certa fase se Mosca è pronta a negoziare in buona fede”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, incontrando a Guangzhou, nel sud della Cina, il suo omologo Wang Yi. Attualmente, “non vediamo tale preparazione da parte russa”, ha aggiunto, nel resoconto del ministero degli Esteri di Kiev. La parte ucraina “è disposta ed è pronta a condurre il dialogo e i negoziati con la Russia”, ha affermato Kuleba, nella lettura fornita dai media di Pechino, ma “i negoziati dovrebbero essere razionali e sostanziali e mirati a raggiungere una pace giusta e duratura”.

