Kuwait: almeno 41 morti in un incendio in un cantiere edile

Kuwait city, 12 giu. Almeno 41 persone sono morte in un incendio scoppiato stamattina presto in un edificio che ospitava operai in Kuwait. Lo ha riferito il Ministero della Sanità. Le fiamme sono divampate nel distretto meridionale di Mangaf, sulla costa del Golfo Persico, e hanno anche ferito decine di persone. La zona è fortemente popolata di lavoratori stranieri, ma non ci sono informazioni al momento sulla nazionalità delle vittime.

Il vice primo ministro Sheikh Fahad al-Yousuf al-Sabah ha ordinato l’arresto del proprietario dell’edificio. “Sfortunatamente, l’avidità dei proprietari immobiliari è ciò che porta a questo”, ha detto Sheikh Fahad, responsabile anche dei ministeri degli Interni e della Difesa. Le autorità hanno riferito che l’incendio è stato arginato e stanno indagando su cosa lo abbia causato.