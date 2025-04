Kvaratskhelia terzo miglior acquisto invernale del Psg

agenzia

Classifica L'Equipe: il georgiano dietro Thiago Motta e Maxwell

ROMA, 12 APR – Khvicha Kvaratskhelia é terzo tra i migliori acquisti del mercato invernale del Paris SG da quando il club è stato acquisito da Qatar Sports Investments nel 2011. L’Equipe, che ha stilato la classifica, mette al primo posto il brasiliano Thiago Motta (arrivato dall’Inter nel gennaio 2012) ed al secondo un altro brasiliano, Maxwell (prelevato dal Barcellona, sempre a gennaio 2012). Sono in tutto 15 i giocatori ingaggiati dal PSG nella finestra di gennaio. L’ultimo in ordine di tempo é appunto Kvaratskhelia, arrivato a gennaio per 70 milioni di euro dal Napoli. L’Equipe ricorda che il georgiano “è stato decisivo mercoledì sera nella partita di Champions League contro l’Aston Villa” vinta in rimonta per 3-1.

