L.elettorale: Alfieri (Pd), ‘se da destra ennesima forzatura, noi su barricate’

agenzia

Roma, 25 giu. “La legge elettorale per i Comuni ha funzionato bene, garantendo non solo l’alternanza tra centrosinistra e centrodestra ma soprattutto governabilità e rappresentanza, tanto che l’astensionismo colpisce meno queste consultazioni”. Lo dice il senatore Alessandro Alfieri, responsabile riforme e Pnrr nella segreteria nazionale del Pd.

“É un pessimo segnale, quando si perdono le elezioni, pensare di cambiare le regole per ribaltarne l’esito, in questo caso con l’intenzione di cancellare il ballottaggio. È un riflesso tipico dei Paesi non democratici. C’è gia una polarizzazione crescente per le forzature della maggioranza su Premierato e autonomia differenziata: l’ennesima prova di forza a discapito della tenuta delle istituzioni ci vedrebbe inevitabilmente sulle barricate”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA