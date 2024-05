L.elettorale: Bonelli, ‘Cedu mette in discussione premierato’

agenzia

Roma, 15 feb. “La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) di accogliere il ricorso – presentato tra gli altri dall’ex segretario dei Radicali Mario Staderini – che denunciava le violazioni dei diritti degli elettori italiani in relazione alle modifiche apportate al sistema elettorale, culminate nelle elezioni politiche del settembre 2022, mette in seria discussione la riforma sul premierato voluta dal governo Meloni”. A sostenerlo è il deputato di Avs, Angelo Bonelli.