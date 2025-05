L.elettorale: Bonelli, ‘Meloni ne parla per nascondere problemi maggioranza’

agenzia

Roma, 5 mag. “La legge elettorale è una materia di iniziativa parlamentare, quindi è inevitabile e doveroso sedersi a un tavolo nei momenti in cui ci sono proposte che andranno poi a essere discusse in Parlamento. Però voglio dire che questa accelerazione da parte della Meloni, con l’intervista che ha fatto alcuni giorni fa, secondo me nasconde anche alcune debolezze. Vuole andare a elezioni anticipate? A due anni dalle elezioni, che la questione prioritaria sia per lei in questo momento parlare di una legge elettorale – o chi per lei – indica forse che ha problemi anche nella sua maggioranza e vuole evitare che questi probabilmente si evidenzino”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde, intervenendo alla trasmissione ‘Specchio dei tempi’ su Rainews24.

