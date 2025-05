L.elettorale: Casellati, ‘nessun tavolo del Governo per riforma’

agenzia

Roma, 28 mag. “Se restiamo ai fatti e lasciamo in ombra i rumors, come si conviene a quest’Aula, una sola cosa si può dire, con assoluta trasparenza: che presso il Governo, ad oggi, non è stato attivato alcun tavolo –politico o tecnico, formale o informale– che abbia il mandato di modificare la legge elettorale vigente. Né la materia risulta all’ordine del giorno dei lavori parlamentari”. Lo ha affermato il ministro delle Riforme, Elisabetta Casellati, rispondendo al Question time della Camera ad un’interrogazione di Italia viva, prima firmataria la capogruppo Maria Elena Boschi.