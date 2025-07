L.elettorale: Fontana, ‘per scaramanzia sconsiglierei, chi l’ha cambiata poi ha perso’**

agenzia

Roma, 25 lug. “La legge elettorale? Per scaramanzia sconsiglierei: chi ha fatto le riforma elettorali, poi ha sempre perso”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia del Ventaglio in corso a Montecitorio. “Credo ne stiano parlando, poi non so se ci si arriverà. L’ultima legge elettorale aveva collegi uninominali da una parte e una parte proporzionale, mi sembrava una legge buone che ha garantito governabilità. L’importante è che la legge elettorale consenta la rappresentanza dei gruppi che raggiungono una certa soglia e dia la possibilità di governare”, dice.

