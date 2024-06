L.elettorale: Gasparri, ‘Fi per vittoria a primo turno con 40%’

agenzia

Roma, 26 giu. “Vorrei dire in maniera chiara e trasparente che la questione dell’abolizione del ballottaggio è presente da tempo nel dibattito. Mesi fa fu Forza Italia a proporre un emendamento in aula al Senato che poi fu accantonato. Forza Italia è da sempre favorevole a una norma simile a quella che già vige in Sicilia e in Friuli Venezia Giulia. Se al primo turno una coalizione raggiunge il 40% si può assegnare la vittoria. Questo perché al ballottaggio partecipano pochi elettori e spesso chi vince al secondo turno prende meno voti di quanti ne abbia presi il suo sfidante sconfitto al primo turno. Noi abbiamo sempre insistito e ne facciamo una questione prioritaria da portare avanti con assoluta trasparenza”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.