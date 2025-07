L.elettorale: Parrini, ‘Tajani dica se vuole preferenze e Parlamento di nominati’

agenzia

Roma, 25 lug. “Le dichiarazioni di Tajani sulla legge elettorale sono sempre impagabili. Oggi ha detto al consiglio nazionale di Forza Italia che vuole una ‘legge proporzionale come quelle dei comuni e delle regioni’. Bisogna dare a Tajani due notizie. Prima notizia: il proporzionale è quella cosa che esiste in Paesi come Spagna e Germania. Nei comuni e nelle regioni italiane non ci sono affatto leggi elettorali proporzionali”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

“Ci sono leggi elettorali maggioritarie, e si definiscono ‘maggioritarie’ proprio perché prevedono consistenti ‘premi’ per sovra rappresentare la maggioranza. Premi di maggioranza che riservano tre quinti dei seggi a chi vince. Seconda notizia: nelle regioni e nei comuni italiani ci sono due maggioritari diversissimi, quindi accostarli non ha senso”.