L.elettorale: sindaco Cosenza, ‘massimo impegno contro assurda proposta su ballottaggi’

Roma, 26 giu. “È auspicabile che il centrosinistra unito e compatto insieme a tutte le forze sane della società civile, esprimano il massimo impegno per contrastare la volontà della Meloni di cambiare la legge elettorale per il rinnovo dei consigli comunali”. Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

“La legge elettorale per i Comuni ha funzionato e funziona benissimo. Tant’è che negli ultimi trent’anni, ha garantito stabilità, governabilità e alternanza. Oggi la si vorrebbe modificare adducendo giustificazioni che risultano del tutto infondate perchè riferite, per come dichiarato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, ad un improbabile incremento dell’astensionismo al doppio turno. Falso perché l’astensionismo che ha raggiunto percentuali che sfiorano il 50% alle ultime Europee, colpisce meno proprio queste elezioni. Il fatto vero è che il centrodestra alle ultime tornate amministrative ha perso, ragion per cui tenta di cambiare le regole del gioco eliminando il ballottaggio in caso di superamento del 40% al primo turno, anziché del 50% attuale”.