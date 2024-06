L.Fontana, ‘un pensiero commosso ai caduti di tutte le guerre’

agenzia

Messaggio all'associazione Sacrario del Baldo per commemorazione

VERONA, 16 GIU – “In questo Sacrario, dedicato ai Caduti veronesi della Prima Guerra mondiale, i cippi rappresentativi dei novantotto Comuni della Provincia di Verona onorano e mantengono vivo il ricordo di quanti sono caduti servendo la Patria fino al loro estremo sacrificio. A questi cippi oggi se ne aggiungerà un altro a perenne memoria delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere per la difesa della legalità e della pace. A loro va il pensiero commosso, mio personale e della Camera dei deputati”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio rivolto all’associazione Sacrario del Baldo in occasione dell’annuale commemorazione dei caduti di tutte le guerre presso il Sacrario del Baldo, in provincia di Verona. “La loro voce – prosegue Fontana – riecheggia in questo Sacrario, ricordando a tutti noi quanto la pace tra i popoli sia un valore assoluto da tutelare e rafforzare ogni giorno, tanto più in un periodo complesso quale quello che stiamo attraversando, caratterizzato da guerre e tensioni internazionali. È questa, dunque, una preziosa occasione – concude – per far riflettere anche le giovani generazioni affinché coltivino la cultura del dialogo e del confronto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA