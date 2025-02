La 12ª edizione dei Wedding Awards di Matrimonio.com premia i migliori professionisti del settore nuziale in Italia

agenzia

Il premio riconosce alle aziende delle diverse categorie del settore nuziale (banchetto, catering, fotografo, luna di miele, etc.) il titolo di professioniste più apprezzate dalle coppie. I Wedding Awards sono premi assegnati sulla base delle recensioni delle coppie sposate iscritte a Matrimonio.com.

Ecco alcune delle aziende italiane premiate tra i migliori fornitori del settore nuziale: Casa Mascagni La Campagnola (Brescia), Emiliano Allegrezza (Roma), Alessia Gatta Wedding Reporter (Novara), L’Atelier Thiene (Vicenza), Welkis Designer (Bari) e Dinamo Live Band (Palermo).

Vincere un Wedding Award non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l’eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie. “Questo premio è ormai un must per gli addetti ai lavori, perché offre sicurezza e fiducia alle coppie durante la ricerca dei servizi per il loro matrimonio. Le coppie impegnate nei preparativi sanno che i vincitori dei Wedding Awards sono professionisti affidabili ed esperti e rappresentano l’opzione migliore per il loro matrimonio”, aggiunge Melo.

Banchetto: Chiostro dei Domenicani (Lecce), Villa Rota (Ravenna), Casa Mascagni La Campagnola (Brescia), Ristorante San Michele (Reggio Calabria), Corte Leonardi (Modena).

Fotografia: Max Salani (Ferrara), Tyler Nardone (Latina), Emiliano Allegrezza (Roma), Rivivi i tuoi attimi di Jonathan Todaro (Taranto), Rainy Island Studio di Marcella Fava (Reggio Emilia),

Alessia Gatta Wedding Reporter (Novara).

Musica: Franky De Angelis (Napoli), Dinamo Live Band (Palermo), Note Nuziali (Roma), Salvin Benenati (Agrigento).

Fiori e decorazioni: Fiorista Luca Terrecuso (Napoli), Bellanti Fiorella (Roma), Emporio dei Fiori (Trieste), Il FiorFiore – Sartoria Floreale (Asti), Welkis Designer (Bari).

Sposa e accessori: L’Atelier Thiene (Vicenza), Ambrosio Sposi (Sassari), Anna Rizzi Spose (Matera), Atelier Fiori D’Arancio (Avellino).

Luna di Miele: Le tre Caravelle (Piacenza), Nati per viaggiare di Tatiana Coletti (Terni), The Freeway (Roma), Boccadifuoco Viaggi (Siracusa).

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.

