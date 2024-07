agenzia

Annuncio nel vertice a Astana

MOSCA, 04 LUG – La Bielorussia è stata ammessa come nuovo Paese membro dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) durante il vertice in corso ad Astana, in Kazakhstan. Dell’organizzazione fanno parte altri nove Paesi, tra cui Cina, India e Russia.

