La BMW Art Car Collection celebra il 50° anniversario con un tour mondiale

MONACODI BAVIERA, 12 marzo 2025 /PRNewswire/ — Sono 20 i famosi artisti internazionali che, dal 1975, creano le BMW Art Cars. Le “sculture mobili”, dalla prima Art Car di Alexander Calder a quella più recente di Julie Mehretu, offrono un incredibile spaccato della storia dell’arte degli ultimi cinque decenni. Per celebrare questa ricorrenza, il BMW Art Car World Tour presenta il maggior programma di esposizioni nella storia della serie, che interessa tutti e cinque i continenti.

“La BMW Art Car Collection festeggia 50 anni di libertà artistica e design visionario. Le 20 autovetture sono diventate icone internazionali che raccontano storie di società, tecnologia e performance”, è il commento di Ilka Horstmeier, che siede nel consiglio di amministrazione per le risorse umane e il settore immobiliare del Gruppo BMW.

Il BMW Art Car World Tour prende il via in Europa e in Asia. Il 20 e 21 marzo, le BMW Art Cars di Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, David Hockney e Jeff Koons saranno esposte a Vienna presso il Museo di Arti Applicate e la SPARK Art Fair. Nel frattempo, la BMW Art Car numero 20 di Julie Mehretu partirà per un tour asiatico e sarà esposta all’Art Basel di Hong Kong (28-30 marzo).

Oltre a una mostra speciale presso il BMW Museum, le prossime tappe del tour includono fiere d’arte internazionali (tra cui Art Dubai e la Market Art Fair di Stoccolma) e istituzioni, oltre a musei e piattaforme per automobili d’epoca (come il Concorso d’Eleganza sul Lago di Como e il Museo Louwman dell’Aia).

Oltre al tour, la BMW lancerà vari prodotti lifestyle e miniature artistiche di auto, e anche un nuovo libro per celebrare l’anniversario.

“Adoro quell’auto. Il risultato è persino migliore di un’opera d’arte”.Andy Warhol, BMW Art Car n. 4, 1979

Ulteriori informazioni e materiale fotografico sono disponibili alla pagina:https://www.press.bmwgroup.com/global/article/topic/9537/art-car/

