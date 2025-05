La Borsa di Francoforte scivola dopo il voto su Merz (-2%)

agenzia

Timori sulla stabilità del nuovo governo, in flessione i Bund

MILANO, 06 MAG – Allarga le perdite la Borsa di Francoforte dopo che Friedrich Merz non è riuscito a raggiungere in Parlamento la maggioranza necessaria per farsi eleggere cancelliere ed è emerso che oggi non ci sarà una nuova votazione. L’indice Dax cede il 2%, di gran lunga maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente, mentre il voto apre interrogativi sulla stabilità del futuro governo tedesco sui cui programmi di spesa nelle infrastrutture e nella difesa gli investitori fanno affidamento. In rialzo di 3 punti base i rendimenti dei Bund, al 2,54%, sostanzialmente in linea con gli altri titoli di Stato dell’eurozona.

