agenzia

In lieve crescita anche l'indice Ftse All share, +0,53%

MILANO, 06 AGO – Dopo il ‘lunedì nero’ per le Borse mondiali, Piazza Affari parte in positivo: l’indice Ftse Mib sale dello 0,47%, l’Ftse All share cresce dello 0,53%.

