agenzia
La borsa di Tokyo aggiorna il record, ai massimi di sempre
L'indice Nikkei supera quota 42.400 punti
ROMA, 12 AGO – La Borsa di Tokyo aggiorna il record, superando il massimo livello registrato a luglio dello scorso anno, trainata dalla debolezza dello yen, che sostiene gli acquisti sul comparto che più dipende dalla sostenibilità dell’export. Subito dopo l’apertura l’indice di riferimento Nikkei si è assestato a quota a 42.450, con un rialzo dell’1,50% e un guadagno di oltre 600 punti.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA