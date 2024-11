La Borsa scommette sulle nozze col Banco, allungo di Mps (+14%)

agenzia

Bofa, con Anima ancora più sinergie La Banca di Castagna fa +4%

MILANO, 14 NOV – Accelera Mps a Piazza Affari, con il titolo della banca rilanciata da Luigi Lovaglio che balza del 14% in scia alle scommesse su una fusione con Banco Bpm, a sua volta in rialzo del 4%. “Fino ad ora” il Banco “ha negato un interesse in Mps” ma “l’appeal di un progetto industriale potrebbe cambiare con Anima”, su cui l’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha da poco lanciato un’Opa, in quanto un’integrazione tra le reti “implicherebbe sinergie ancora più alte”, affermano gli analisti di Bank of America secondo cui il governo italiano ha trasformato “la privatizzazione di Mps in un progetto industriale formando un nuovo hub bancario di dimensione, dopo Intesa e Unicredit”.

