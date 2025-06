La calda estate del risiko bancario, Mps attende la Consob

agenzia

Unicredit attende Dg Comp e Tar. Banca Ifis conquista Illimity

MILANO, 28 GIU – Settimane di svolta per il risiko bancario italiano con le operazioni che entrano nel vivo. Intanto si è conclusa l’offerta pubblica di acquisto e scambio di Banca Ifis su illimity, la prima ad andare in porto nel tormentato risiko tra le banche italiane. L’istituto dei Furstenberg ha raggiungono l’84,09% del capitale della challenger bank, fondata da Corrado Passera. Molto più articolato il calendario delle altre operazioni. Monte dei Paschi di Siena che ha ottenuto l’ok della Bce all’acquisizione di Piazzetta Cuccia si appresta a far partire l’offerta. A metà della prossima settimana è atteso il via libera da parte della Consob con il calcio d’inizio dell’ops presumibilmente per metà mese. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del prospetto, Mediobanca riunirà il board per le valutazioni sull’operazione che sono già note. La lente è poi su Unicredit con la Dg Comp che deve dire la sua sul golden power relativo all’ops su Banco Bpm che dopo il congelamento di 30 giorni deciso dalla Consob è ripartita da una settimana. C’è poi l’appuntamento del 9 luglio quando al Tar sarà discusso nel merito il ricorso della banca contro le modalità di esercizio dei poteri speciali. Infine l’undici luglio si chiude l’ops di Bper Banca sulla Popolare di Sondrio. Nei giorni scorsi Unipol, azionista di riferimento della prima e di peso nella seconda, ha deciso di aderire all’offerta con il 19% detenuta nell’istituto valtellinese.

