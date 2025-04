La California fa causa a Trump per i dazi

agenzia

Governatore,'Tariffe illegali, stanno creando caos per economia'

NEW YORK, 16 APR – La California intende fare causa per fermare i dazi di Donald Trump. L’azione legale sarà depositata nelle prossime ore e rappresenta la prima significativa sfida alla politica commerciale dell’amministrazione. “Le tariffe illegali di Trump stanno creando caos per le famiglie, le imprese e l’economia, aumentando i prezzi e minacciando posti di lavoro”, ha detto il governatore Gavin Newsom annunciando l’azione legale.

