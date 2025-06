La Campania è insufficiente in educazione finanziaria

agenzia

Fa tappa a Napoli il Tour di Alleanza Assicurazioni

NAPOLI, 05 GIU – La Campania risulta ancora “insufficiente” in educazione finanziaria. Il livello di preparazione della regione si ferma a un indice di 54 mentre la media italiana è 56, sotto la sufficienza che è pari a 60. I campani sono, dunque, tra i meno informati d’Italia su finanza e assicurazioni. Il dato emerge dalla nuova edizione di Edufin Index 2024, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management. L’indagine si propone di capire quanto gli italiani, regione per regione, sappiano di temi economici quali finanza e assicurazioni. I dati campani sono illustrati oggi a Napoli in occasione del ‘Tour dell’Educazione finanziaria’ lanciato da Alleanza Assicurazioni, che quest’anno si rinnova con la partnership con Adecco, società specializzata di The Adecco Group, e con FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio (ABI). Dall’Edufin Index 2024 emerge che la Campania è tra le regioni più lontane dalla sufficienza, ma il suo valore è “di poco superiore” all’area geografica di appartenenza (Sud e isole), dove l’Edufin Index è 53. In Campania la consapevolezza riguardo ai temi finanziari e assicurativi (Awareness Index) supera di due punti la media del Sud Italia (52 vs 50), mentre passando ai comportamenti (Behavioural Index) risulta ancora meno attenta la gestione delle finanze (55 vs 56). L’indagine di Alleanza Assicurazioni rileva altresì che la Campania è anche tra le regioni con il più alto gender gap: gli uomini staccano le donne di 8 punti per dimestichezza con questi temi, mentre la media italiana del gender gap è di 5 punti. La tendenza di una minor preparazione femminile è generale, ma in Campania si avverte di più, con un Edufin Index per le donne della regione 3 punti più basso della media femminile italiana (50 vs 53). Gli over 65 campani sono più informati dei giovani (54 vs 52), ma meno rispetto alla media dei loro coetanei in Italia (54 vs 56). In questa fascia d’età il gender gap è quasi in linea con la media nazionale e vede gli uomini più avanti di 7 punti rispetto alle donne ultrasessantacinquenni (57 vs 50). Solo guardando ai giovani il quadro migliora: nella fascia 18-34 anni l’alfabetizzazione finanziaria e assicurativa regionale è allineata alla media nazionale (52), con un gender gap molto più ridotto (54 i ragazzi, 52 le ragazze). Il Tour, un viaggio nella penisola in 14 tappe, è pensato per migliorare l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne. Creare cultura finanziaria è tra gli obiettivi dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali. Dopo la Campania, il tour toccherà Trento l’11 giugno e proseguirà poi a Genova, Pescara, Catania, Trieste, Torino, Bari, Matera, Cagliari e Bologna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA