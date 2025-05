La carne di orso sarà in vendita al pubblico in Slovacchia

agenzia

Annuncio del governo populista che vuole abbattere 350 esemplari

ROMA, 28 MAG – La carne di orso bruno sarà presto venduta al pubblico in Slovacchia. Lo ha annunciato il governo populista di destra. L’esecutivo ha pianificato di far abbattere un terzo dei 1.300 orsi del paese, 350 esemplari, dopo diverse aggressioni ai danni di umani. La carne, considerata una leccornia nell’Est Europa, sarà messa in vendita. Lo rende noto il sito della Bbc. L’orso bruno è considerata nell’Ue una specie “quasi minacciata” di estinzione, e gode di particolare protezione. L’abbattimento di un gran numero di esemplari in Slovacchia è stato duramente criticato dagli ambientalisti, dai partiti di opposizione e anche dal Parlamento europeo. Dalla prossima settimana, ha reso noto il governo, organizzazioni legate al ministero dell’Ambiente potranno mettere in vendita la carne, una volta garantite le condizioni igienico-sanitarie di legge. “Noi rilasceremo per il consumo ogni esemplare abbattuto che risponda a certe condizioni – ha detto il ministro Filip Kuffa -. Perché? Perché la carne di orso è commestibile”. Gli orsi sono diventati un caso politico in Slovacchia, a causa del crescente numero di attacchi contro umani, alcuni dei quali mortali. Nel paese sono stati registrati 54 attacchi fra il 2000 e il 2020. Il numero medio è cresciuto a 10 all’anno. Nell’aprile scorso, un uomo è stato ucciso mentre camminava in una foresta nel centro del paese. Poco dopo, il premier populista Robert Fico aveva annunciato 350 abbattimenti, dichiarando che “non possiamo vivere in un paese dove la gente abbia paura di andare nei boschi”. Per il governo, gli attacchi sono dovuti al numero eccessivo di plantigradi in circolazione. Una tesi contestata dagli ambientalisti. La carne di orso è consumata soltanto in alcuni paesi dell’Est e del Nord Europa, dove è considerata una prelibatezza. Presenta il rischio di intossicazione da Trichinella, un parassita. L’Unione europea prevede che la carne non possa essere messa in vendita senza un test sulla Trichinella.

