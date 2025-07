La casa d’infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

agenzia

Acquistata per 375mila dollari da villaggio natio del pontefice

WASHINGTON, 11 LUG – La casa natale di Papa Leone XIV è stata venduta al villaggio in cui è cresciuto, che intende trasformarla in un sito storico: lo riferiscono i media locali. La modesta casa in mattoni situata nella periferia di Chicago, Dolton, che conta 21.000 abitanti, è stata venduta dall’attuale proprietario per 375.000 dollari, ha reso noto la televisione Wgn. Si diceva che il proprietario avesse acquistato la casa per 66.000 dollari l’anno scorso, prima dell’elezione di Papa Leone come primo pontefice americano, e avesse effettuato ampi lavori di ristrutturazione. All’inizio di questo mese, il consiglio di amministrazione del villaggio di Dolton ha votato per acquistare la casa con tre camere da letto e trasformarla in un’attrazione aperta al pubblico. Secondo la radio Wbez Chicago, i genitori di Papa Leo, nato Robert Prevost, acquistarono la casa nel 1949 e la vendettero nel 1996.

