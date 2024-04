La Casa Imperiale del Giappone sbarca sui social media

agenzia

Il debutto su Instagram in aprile per stare al passo coi tempi

TOKYO, 26 MAR – L’Agenzia della Casa Imperiale del Giappone prova a stare al passo coi tempi annunciando la creazione di un account ufficiale su Instagram, che sarà reso pubblico il primo aprile e condividerà aggiornamenti sulle attività della famiglia reale. Si tratta della prima volta che l’agenzia utilizza i social media per le relazioni pubbliche, e inizialmente saranno mostrate fotografie di eventi svoltisi tra gennaio e marzo, tra i quali la lettura delle poesie avvenuta durante le celebrazioni del Capodanno. Già dallo scorso aprile, nel tentativo di ‘modernizzare’ l’immagine della monarchia, era stato istituito un ufficio per le relazioni pubbliche con personale proveniente dal settore privato per gestire in modo più innovativo la diffusione delle informazioni, soprattutto tra il pubblico giovanile. L’account Instagram sarà collegato al sito web ufficiale dell’agenzia per consentire un aggiornamento multiforme tra i due canali. A differenza dei siti occidentali che riguardano altre case imperiali, tra i quali la famiglia reale britannica, i contenuti della pagina web dell’agenzia giapponese tendono a prediligere gli orari con i testi dei discorsi dell’imperatore Naruhito, e degli altri membri della famiglia, accompagnati dalle immagini delle loro attività a selezionati eventi formali. Il trono del Crisantemo in Giappone è la più antica monarchia ereditaria esistente al mondo senza aver subito interruzioni, a partire dal 660 a.C. In base alle attuali disposizioni la successione è consentita solo ai discendenti in linea maschile del lignaggio imperiale, mentre le principesse perdono i loro titoli a seguito del matrimonio con persone non “di sangue blu”.

