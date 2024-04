La Cina sostiene la nuova risoluzione Onu su cessate fuoco

agenzia

A pochi giorni dal veto opposto all'iniziativa analoga degli Usa

PECHINO, 25 MAR – La Cina ha chiarito di sostenere un nuovo progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sul cessate il fuoco “immediato” a Gaza, a pochi giorni dal veto opposto all’iniziativa analoga promossa dagli Stati Uniti. “La Cina sostiene questo progetto di risoluzione e loda l’Algeria e gli altri Paesi arabi per il loro duro lavoro in questo senso”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian. “Speriamo che il Consiglio di Sicurezza lo approvi il prima possibile e invii un segnale forte per la cessazione delle ostilità”, ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano.

