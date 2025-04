agenzia

Cerimonia nel Comune dove è stata aperta una libreria del gruppo

PALERMO, 16 APR – La cittadinanza onoraria di Capaci a Carlo Feltrinelli, imprenditore, editore e scrittore, è stata conferita stamane dopo una delibera unanime del consiglio comunale. “Ricevo questo importante riconoscimento – ha commentato Carlo Feltrinelli, Presidente del gruppo Feltrinelli -, con profonda emozione e gratitudine. La cittadinanza onoraria conferitami oggi rappresenta non solo un grande onore personale, ma anche l’intensità del legame che nel corso degli anni si è costruito e alimentato tra Feltrinelli, la Sicilia e la comunità di Capaci. In un tempo attraversato da profonde trasformazioni e da un diffuso senso di smarrimento, riaffermare i valori della legalità significa rinnovare un impegno condiviso, che proprio in questa città trova il suo esempio più vivo”. “La mia riconoscenza – ha aggiunto l’editore – va all’amministrazione Comunale e anche a tutti coloro che hanno reso possibile l’apertura della nostra libreria, meno di un anno fa, in questa città così rappresentativa nel suo valore simbolico. Continuiamo e continueremo a credere che idee, libri e librerie siano quell’enzima indispensabile di una società libera e democratica, e sono felice di poterlo riaffermare oggi da cittadino di Capaci”. Il riconoscimento a Carlo Feltrinelli ha dichiarato il sindaco Pietro Puccio, è innanzitutto un segno di riconoscenza e di gratitudine per il suo costante impegno profuso per la diffusione di una coscienza civile e di una cultura di impegno sociale, di tolleranza e di pacifica convivenza civile, promuovendo, attraverso la Feltrinelli SpA, contenuti di alto impegno e di rilevante valore etico e sociale. “Ammirevole è inoltre – ha osservato il sindaco – la scelta della Feltrinelli SpA di aprire proprio a Capaci il suo 120/mo bookshop italiano presso il MuST23 – Museo Stazione 23 maggio, senza esitare ad anteporre le finalità culturali ed etico-civili a considerazioni di mero ordine economico, mostrando con tale gesto una commovente e generosa considerazione nei confronti della nostra comunità, concedendoci l’onore ed il prestigio di una presenza nel territorio di uno dei gruppi editoriali più famosi del panorama italiano”.

