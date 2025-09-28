La Danimarca vieta voli civili con droni in vista del vertice Ue

agenzia

Da domani a venerdì

COPENAGHEN, 28 SET – La Danimarca vieterà tutti i voli civili di droni in tutto il Paese per la settimana allo scopo di garantire la sicurezza in quanto Copenaghen ospiterà mercoledì il vertice Ue dei capi di governo. Lo ha comunicato oggi il ministero danese dei Trasporti. “La Danimarca ospiterà i leader dell’Ue la prossima settimana, dove presteremo particolare attenzione alla sicurezza. Pertanto, da lunedì a venerdì, chiuderemo lo spazio aereo danese a tutti i voli civili di droni”, ha affermato il ministero. Misteriosi avvistamenti di droni in Danimarca dal 22 settembre hanno portato alla chiusura temporanea di diversi aeroporti, con Copenaghen che ha accennato a un possibile coinvolgimento russo, accuse che Mosca ha respinto.

