La deforestazione in Amazzonia scende del 38% nel primo semestre

Ministra Silva: 'I dati mostrano una continua tendenza in calo'

BRASILIA, 05 LUG – La deforestazione nell’Amazzonia brasiliana ha registrato una riduzione del 38% nella prima metà dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati del sistema Deter-B dell’Istituto nazionale di ricerca spaziale brasiliano. E anche nel Cerrado (bioma noto anche come savana brasiliana), tra gennaio e giugno si è registrata una diminuzione del 15%, la prima per questo periodo dal 2020. I risultati sono stati presentati dalle ministra all’Ambiente, Marina Silva, in una conferenza stampa, a Brasilia. “I dati mostrano una costante tendenza alla diminuzione della deforestazione in Amazzonia e l’inizio di un trend in flessione nel Cerrado – ha osservato Silva -. Guardando anche a ciò che sta accadendo nella foresta Atlantica, con un continuo calo, questo ci lascia sperare nel raggiungimento della deforestazione zero entro il 2030”, ha detto Silva. Nella prima metà dell’anno, l’area che ha subito una deforestazione in Amazzonia ammonta a 1.639 chilometri quadri, un dato che per quanto impressionante, rappresenta il valore più basso dal 2018. Il risultato segue inoltre una riduzione del 50% nel 2023 rispetto al 2022.

