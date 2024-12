La delusione di Di Francesco, ‘ora guardiamo al mercato’

agenzia

Tecnico Venezia: "Abbiamo bisogno di rinforzi, servono cambi"

NAPOLI, 29 DIC – Amarezza per un risultato di parità sfuggito a pochi minuti dalla fine della gara nelle parole del tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco intervistato al termine della partita di Napoli. “Dopo circa 20′ – sottolinea – abbiamo cambiato meccanismi in campo trovando equilibrio. Giocavano un po’ bassi, poi abbiamo alzato l’aggressione. A inizio ripresa la squadra ha creato qualcosa, devi attaccare ma se subisci tanto arrivi al limite e prendi gol. Se si accendono Lukaku, Kvaratskhelia e Neres il Napoli diventa davvero forte. Noi con Oristanio abbiamo creato occasioni, abbiamo lui e altri che riescono a costruire palle gol. Ma il Napoli ha giocatori fortissimi, ho visto oggi per la prima volta Neres che è un grande calciatore”. Il tecnico del Venezia guarda al mercato di gennaio che apre a breve: “Abbiamo bisogno di rinforzi – ha detto – dopo qualche infortunio, il campionato di A non è facile. Possiamo fare molto meglio dal punto di vista del gioco, questa squadra produce anche ottime giocate in settimana. Ma è normale che quando c’è stanchezza e i cambi devono darti freschezza. Oggi la squadra ha dato tutto contro avversari importanti”.

