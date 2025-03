La desertificazione commerciale avanza, dal 2012 spariti 118 mila negozi

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Tra il 2012 e il 2024, in Italia, sono spariti quasi 118mila negozi al dettaglio e 23mila attivitá di commercio ambulante; in crescita le attivitá di alloggio e ristorazione (+18.500). Nello stesso periodo, nel commercio, negli alberghi e nei pubblici esercizi, si registra una forte crescita di imprese straniere (+41,4%) mentre quelle a titolaritá italiana segnano solo un +3,1%. E del totale della nuova occupazione straniera nell’intera economia (+397mila occupati negli ultimi 12 anni) il 39% si concentra nel commercio, nell’alloggio e nella ristorazione (+155mila); nei centri storici chiudono piú negozi che nelle periferie, sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno. Nei Comuni al centro dell’analisi sono spariti, negli ultimi 12 anni, quasi 31mila esercizi al dettaglio in sede fissa, riduzione che si accompagna a quella degli sportelli bancari che tra il 2015 e il 2023 sono passati da 8.026 a 5.173 (-35,5%). Tra i settori merceologici, nei centri storici si riducono le attivitá tradizionali (carburanti -42,1%, libri e giocattoli – 36,5%, mobili e ferramenta -34,8%, abbigliamento -26%) e aumentano i servizi (farmacie +12,3%, computer e telefonia +10,5%) e le attivitá di alloggio (+67,5%) al cui interno si registra un vero e proprio boom degli affitti brevi (+170%), dovuto alla forte accelerazione nell’ultimo anno, mentre gli alberghi tradizionali calano del 9,7%. Questi i principali risultati dell’analisi “Demografia d’impresa nelle cittá italiane”, realizzata dall’Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, presentata oggi. A livello territoriale, le regioni del Nord evidenziano le maggiori perdite di negozi al dettaglio, mentre al Centro-Sud si registra una maggiore tenuta: dei 122 comuni presi in esame dall’analisi, ai primi 5 posti si collocano Ancona (-34,7%), Gorizia (-34,2%), Pesaro (-32,4%), Varese (-31,7%) e Alessandria (-31,1%); nelle ultime 5 posizioni i Comuni che registrano la migliore tenuta sono Crotone (-6,9%), Frascati (-8,3%), Olbia (-8,6%), Andria (-10,3%), Palermo (-11,2%). La desertificazione commerciale continua, dunque, a rappresentare un elemento di depauperamento economico e sociale dei centri urbani che, tenendo conto anche della contestuale riduzione del numero di sportelli bancari, rischia di trasformarsi in un vero e proprio declino delle cittá. E’ un fenomeno che va contrastato con progetti di riqualificazione urbana per mantenere servizi, vivibilitá, sicurezza e attrattivitá e in questa direzione va il progetto Cities di Confcommercio che ha elaborato le prime proposte locali per la rigenerazione delle cittá. Nel complesso, i dati dell’analisi rendono sempre piú preoccupante il fenomeno della desertificazione commerciale delle nostre cittá, ma il commercio fisico resta vitale e produce comunque esternalitá positive di cui le politiche pubbliche dovrebbero tener conto: vivibilitá delle cittá, presidio contro il degrado, attrattivitá turistica. E proprio in tema di politiche pubbliche, contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale é uno degli obiettivi del progetto Cities di Confcommercio per migliorare i centri urbani e rafforzare le economie di prossimitá promuovendo il ruolo del terziario di mercato nell’ambito di un nuovo modello di sviluppo urbano basato su sostenibilitá, comunitá e identitá. Queste, in sintesi, le principali proposte di Cities elaborate dalle Associazioni territoriali di Confcommercio. Rigenerazione dello spazio pubblico e dei quartieri: rafforzare il coinvolgimento delle economie di prossimitá e delle loro rappresentanze nella rigenerazione degli spazi pubblici e delle aree degradate, attuata attraverso interventi di trasformazione fisica delle infrastrutture, di mitigazione dell’impatto del cambiamento climatico, di urbanistica tattica e di placemaking. In questi percorsi, la collaborazione strutturata tra istituzioni e associazioni puó generare ecosistemi di supporto per rendere tangibili i progressi e promuovere un’identitá di quartiere piú forte. Mobilitá e logistica sostenibili per la cittá della prossimitá: si propongono Piani Urbani della Mobilitá e della Logistica (PUMS e PULS) che integrino trasporti, urbanistica ed economia locale. Piani caratterizzati da misure concrete che includono, tra le altre: piattaforme di smistamento merci con magazzini di prossimitá urbana per ridurre il traffico e la congestione, sistemi di logistica a basso impatto ambientale (inclusi mezzi a zero emissioni e cargo bike) per ridurre l’inquinamento. Patti locali per la riapertura dei negozi sfitti: si propone di attivare accordi tra Comuni, associazioni e proprietari per agevolare la definizione formale di canoni di locazione calmierati, in particolare nei quartieri e nei quadranti piú fragili e rendere accessibili gli immobili anche alle imprese nascenti o in difficoltá. Questi accordi possono anche contribuire alla riqualificazione dei luoghi, promuovono un uso piú efficiente del patrimonio immobiliare esistente e riducono i rischi per tutti gli attori in campo. Gestione partecipata e collettiva delle cittá: occorre promuovere la cittá come “bene comune”, quel modello di sviluppo urbano in cui la cittá é vista come un patrimonio collettivo da gestire in modo partecipativo, equo e sostenibile. Questo approccio considera lo spazio urbano, i servizi pubblici e le risorse della cittá come beni comuni, cioé accessibili a tutti, con imprenditori e cittadini attivi nella rivitalizzazione dei luoghi, nella creazione di servizi per la comunitá e nella promozione di iniziative culturali e commerciali, per valorizzare il tessuto urbano e rafforzare la coesione sociale. Politiche per il commercio locale piú efficaci grazie all’uso di tecnologie digitali: l’uso dei Big Data e dell’Urban Analytics puó guidare politiche piú efficaci per il commercio locale. Cities ha sviluppato e sperimentato sul campo, con il fondamentale contributo delle Associazioni territoriali, un applicativo di monitoraggio (web-dashboard basata su dati di telefonia mobile) che analizza i flussi pedonali e le dinamiche commerciali nelle vie del commercio dei centri urbani. Lo scambio di dati con Comuni e istituzioni e la collaborazione con istituti di ricerca e universitá per la loro analisi puó contribuire alla programmazione degli eventi e delle campagne di marketing, al miglioramento dell’accessibilitá dei luoghi e all’ottimizzazione degli interventi di arredo urbano. “La desertificazione commerciale minaccia vivibilitá, sicurezza e coesione sociale delle nostre cittá – sottolinea il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli -. Occorre sostenere le attivitá di vicinato e il nostro progetto Cities punta a riqualificare le economie urbane con il contributo di istituzioni e imprese. Senza commercio di vicinato, non c’é comunitá”. – foto ufficio stampa Confcommercio – (ITALPRESS). fsc/com 21-Mar-25 09:50

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA