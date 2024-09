La difesa del 17enne, ‘venga trasferito in una comunità’

agenzia

Proposta del difensore al gip dopo l'interrogatorio

MILANO, 05 SET – La difesa del 17enne autore della strage familiare di Paderno Dugnano ha proposto al gip per i minorenni di Milano che lo ha interrogato stamani nel carcere Beccaria, che non rimanga in custodia cautelare in carcere ma venga trasferito in una comunità. Lo ha spiegato il legale Amedeo Rizza chiarendo che in questi casi “il carcere non è l’unica soluzione”. Oggi il gip dovrebbe decidere sulla convalida dell’arresto e sulla misura cautelare. I pm minorili hanno chiesto che il ragazzo resti al Beccaria.

