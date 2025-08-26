La famiglia Pifferi: ‘Soddisfatti per l’esito della perizia’

agenzia

'Riconosciuto che Alessia non è affetta da alcun disturbo'

MILANO, 26 AGO – “Il primo commento della famiglia è di soddisfazione perché è stato riconosciuto non solo quello che era stato già accertato in primo grado, ma anche ciò che era stato sempre sostenuto, ossia che si tratta di una persona assolutamente consapevole delle proprie azioni, non affetta da alcun disturbo”. Lo ha spiegato l’avvocato Emanuele De Mitri, legale della zia e della nonna di Diana Pifferi, dopo l’esito della perizia su Alessia, la donna già condannato all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia di meno di un anno e mezzo.

