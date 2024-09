agenzia

La prima riduzione del costo del denaro dal 2020

NEW YORK, 18 SET – La Fed taglia i tassi di interesse di mezzo punto, portandoli in una forchetta fra il 4,75% il 5,0%. Per la banca centrale americana è la prima riduzione del costo del denaro dal 2020.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA