agenzia

Scendono in una forchetta fra il 4,25 e il 4,50%

NEW YORK, 18 DIC – La Fed tagli i tassi di un quarto di punto, portandoli in una forchetta fra il 4,25 e il 4,50%. Per la banca centrale statunitense si tratta della terza riduzione consecutiva del costo del denaro. In settembre aveva infatti tagliato i tassi di mezzo punto e in novembre dello 0,25%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA