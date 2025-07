La Fiorentina non si allena, rinviata la visita di Gattuso

agenzia

Il ct ha cominciato ieri dalla Roma il tour nei ritiri dei club

ROMA, 26 LUG – La Fiorentina ha deciso di annullare la sessione di allenamento di oggi, lasciando un giorno libero ai giocatori dopo l’amichevole di ieri sera con la Carrarese, e per questo motivo la prevista visita ai viola da parte del ct della nazionale, Gennaro Gattuso, è stata rinviata ad altra data. Il tecnico azzurro ha cominciato ieri il tour nei ritiri delle squadre di Serie A, recandosi a Trigoria dalla Roma. Il programma del commissario tecnico, fa sapere la federazione, riprenderà domani con la visita alla Juventus e proseguirà lunedì con quella all’Inter. Il primo impegno della nazionale sotto la sua guida sarà il 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia e l’8 in Ungheria, contro Israele, per le qualificazioni ai Mondiali.

