La Francia apre un’inchiesta su X per ingerenza straniera

L'accusa della Procura è aver modificato l'algoritmo piattaforma

PARIGI, 11 LUG – La sezione per la lotta al cybercrimine della procura di Parigi ha aperto un’inchiesta su X, il popolare social network (ex-Twitter) di proprietà di Elon Musk, sospettato di aver modificato l’algoritmo della piattaforma a fini di ingerenza straniera: è quanto annunciato dalla procura di Parigi. Dopo due segnalazioni ricevute a gennaio, in cui si denunciava un ”presunto utilizzo dell’algoritmo di X (ex-Twitter) a fini di ingerenza straniera”, la gendarmeria nazionale è stata incaricata di indagare su X, in quanto persona morale e sulle ”persone fisiche” che lo dirigono, senza citare direttamente il nome di Elon Musk.

