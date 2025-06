La Germania torna a crescere, a giugno pmi composito a 50,4

agenzia

Manifattura a massimi da 34 mesi. Cala Francia, Eurozona stabile

MILANO, 23 GIU – L’attività economica tedesca torna a crescere a giugno. L’indice Pmi composito Hcob, elaborato da S&P Global, si è attestato a giugno a 50,4, in ripresa rispetto al minimo di cinque mesi di 48,5 registrato a maggio. L’ultima lettura ha segnalato un modesto tasso di espansione, poiché la crescita della produzione manifatturiera (52,6 da 51,4 di maggio) è stata in parte compensata da un’ulteriore riduzione, seppur più lenta, dell’attività dei servizi (49,4 da 47,1 di maggio). Il pmi manifatturiero sale a 49 (da 48,3 di maggio): il massimo da 34 mesi. Rallentano a giugno le attività private in Francia. L’indice Pmi composito Hcob, elaborato da S&P Global, scende a 48,5 punti, rispetto a 49,3 di maggio. Il calo è stato “complessivamente moderato, ma ha comunque portato l’attuale sequenza di riduzione a dieci mesi”. Il dato relativo alla manifattura scende a 47,8 punti da 49,8 di maggio. I servizi si attestano a 48,7 punti, rispetto al 48,9 di maggio. L’eurozona registra a giugno un rialzo marginale dell’attività economica grazie ai nuovi ordini che si sono avvicinati alla stabilita. L’indice Pmi composito Hcob, elaborato da S&P Global, è stabile a 50,2. Le attività terziarie si attestano a 50 (maggio era 49,7) e si tratta del valore massimo in 2 mesi. La produzione manifatturiera è a 51 dai 51.5 di maggio ed è il valore minimo in 3 mesi. Il pmi del manifatturiero è invariato a 49,4.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA