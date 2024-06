La giapponese Ntt Data investe 4 miliardi in 3 anni nell’AI

agenzia

In Italia punta 1 miliardo di fatturato al 2028 e 1.500 assunti

MILANO, 26 GIU – Ntt Data ha annunciato un investimento globale di 4 miliardi di dollari in tre anni nel programma AI Metamorphosis. La multinazionale giapponese nella consulenza e dei servizi It mira a rivoluzionare il modo di lavorare delle imprese italiane con l’intelligenza artificiale, puntando a 1 miliardo di fatturato in Italia entro il 2028 e 1.500 nuove assunzioni entro il 2025. L’obiettivo del programma AI Metamorphosis è trasformare le funzioni aziendali come risorse umane, finance, legal e marketing, migliorare la value chain interna ed esterna, e supportare i clienti nel loro percorso di trasformazione AI-driven. Entro la fine dell’anno, Ntt Data prevede di far utilizzare strumenti e piattaforme di Generative AI al 40% della propria forza lavoro, con un investimento di oltre 30.000 ore di formazione. Ludovico Diaz, ceo di Ntt Data Italia, ha dichiarato: “Siamo pronti a guidare il cambiamento esponenziale e irreversibile che stiamo affrontando, valorizzando le competenze delle persone e adottando un approccio consulenziale innovativo. La nostra visione è quella di sfruttare l’AI non solo come tecnologia, ma come un alleato strategico per trasformare radicalmente il modo di lavorare delle imprese e migliorare la qualità della vita delle persone”.

