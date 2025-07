La Grazia, il nuovo film di Sorrentino apre la Mostra di Venezia

agenzia

Protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti

ROMA, 04 LUG – Il nuovo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, aprirà in prima mondiale la 82/a Mostra del cinema di Venezia il 27 agosto. Lo annuncia la Biennale di Venezia. Protagonista è Toni Servillo, alla sua settima collaborazione con il regista Premio Oscar, e Anna Ferzetti. Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, è un film Fremantle, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, da Numero 10, e da PiperFilm che distribuirà il film in Italia. MUBI detiene i diritti mondiali del film, esclusa l’Italia. The Match Factory gestisce le vendite internazionali.

